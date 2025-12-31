В Элисте произошёл пожар в общежитии №8 Калмыцкого государственного университета.

Местный житель сообщил, что во время совместной поездки из поселка Ики-Чонос в село Троицкое пассажирка попросила у него телефон и, воспользовавшись им, перевела семь тысяч рублей на свою банковскую карту.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 38-летняя ранее судимая жительница Целинного района. Женщина признала вину, заявив, что похищенные средства потратила на личные нужды.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкии