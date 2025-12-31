20 января, 17:52
20 января, 14:42
НовостиСобытие

️В Элисте сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина был задержан с признаками опьянения в восточной части города.

При досмотре у него был обнаружен свёрток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах. Задержанный пояснил, что это изготовленная им для личного употребления так называемая «химка», сделанная из листьев дикорастущей конопли.

Вещество изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

