️В Элисте сотрудники полиции задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Мужчина был задержан с признаками опьянения в восточной части города.
При досмотре у него был обнаружен свёрток с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах. Задержанный пояснил, что это изготовленная им для личного употребления так называемая «химка», сделанная из листьев дикорастущей конопли.
Вещество изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: МВД Калмыкия