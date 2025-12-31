Алгоритмы против смыслов: в ОП РФ рассказали об информационном противостоянии в интернете

Сегодня в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Информационное противостояние в интернет-пространстве: новый уровень».

В рамках встречи участники обсудили механизмы онлайн-влияния и манипуляций на платформах, роль иностранных исследовательских компаний и меры противодействия, последствия ухода зарубежных сервисов, развитие отечественных платформ и поддержку создателей контента.

Мероприятие открыл председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Во вступительной речи он сделал отдельный акцент на ситуацию с применением ИИ в разных сферах деятельности, особенно в интернете:

«Это тоже влияет на формирование определенных нарративов, которые наши враги используют как против государства, так и против конкретных граждан. Отдельная тема — мошенники, работают в интернет-пространстве и придумывают все более изощренные способы воздействия на человека».

После этого Рифат Сабитов обозначил ключевые темы дискуссии. В частности, он предложил начать беседу с разговора о давлении и инструментах, которые используют против России и наших граждан в цифровой среде, после чего перейти к тому, как это привело к формированию суверенного информационного пространства и росту отечественных онлайн-площадок.

Далее слово взял заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Говоря о проблемах ИИ, депутат напомнил, что на данный момент уже создан штаб по развитию искусственного интеллекта, который возглавят вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Отдельным блоком в выступлении Кирьянова стала тема иностранных исследовательских компаний, чья деятельность была ограничена на территории РФ. Спикер напомнил причины, по которым было принято это решение, и предложил ввести аналогичные меры в отношении рекламных компаний:

«Мировые лидеры в этой сфере — Ipsos, JFK, Nielsen и другие. Они обрабатывают и продают данные о потребительских предпочтениях, настроениях и финансовых возможностях людей, а также данные об их здоровье. По аналогии с регулированием деятельности иностранных аналитических компаний было бы правильно ввести ограничения для маркетинговых и рекламных структур, которые работают на российском рынке. У нас точно есть, чем их заменить».

Тему искусственного интеллекта поднял и первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов ОП РФ, политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что сейчас нейросети в большинстве случаев используются для развлечения, однако все чаще начинают замечать присутствие факторов, изменяющих отношение к информации:

«Мы сталкиваемся с фактором, который изменяет наше отношение к информации и поведению вообще, то есть содержит в себе довольно серьезные когнитивные угрозы. Когда мы это обсуждали на научной конференции в Санкт-Петербурге, я назвал это антропологическим вызовом для человечества, И, по сути, это так и есть, поскольку у нас нет ни этики, ни навыков, ни защиты для работы с этими новыми инструментами».

По мнению участников дискуссии, первостепенная задача на данный момент — осознание этих угроз и поиск ответов, поскольку в образовательной, научной среде и в среде принятия управленческих решений довольно велико пространство доверия, на которое может повлиять противник.

В свою очередь член ОПРФ, директор АНО «Фонд «Региональная политика» Евгений Забродин подчеркнул, что большинство известных моделей ИИ на мировом рынке — американские и китайские, в связи с чем России необходима поддержка собственных ИТ-компаний нам сейчас крайне необходима.

