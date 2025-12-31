Городские власти готовятся к ремонту и строительству дорог.
📍Проезда по 9 мкр.
📍Хорды от Востока до 5 мкр. (5-й проезд, ул. Червленая, пер. 3-й Геологический, ул. Герцена, ул. Есина Кокшунова)
📍Проезда вдоль Центрального рынка (ул. Балакаева, ул. Республиканская, ул. Горького)
📍Ул. Маяковского
📍Ул. Урлдан
📍Подъездной дороги к городскому кладбищу №2
💬 Алдар Лиджиков:
Пройдя по каждой дороге отдельно, определили основные моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании. К примеру, в 9-м микрорайоне стоит предусмотреть увеличение числа парковочных мест для жителей близлежащих МКД.
Комплексный подход также подразумевает возможность для перспективного строительства объектов, находящихся в непосредственной близости к проезжим частям.
Фото: Алдар Лиджиков