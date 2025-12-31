Городские власти готовятся к ремонту и строительству дорог.

📍Проезда по 9 мкр.

📍Хорды от Востока до 5 мкр. (5-й проезд, ул. Червленая, пер. 3-й Геологический, ул. Герцена, ул. Есина Кокшунова)

📍Проезда вдоль Центрального рынка (ул. Балакаева, ул. Республиканская, ул. Горького)

📍Ул. Маяковского

📍Ул. Урлдан

📍Подъездной дороги к городскому кладбищу №2

💬 Алдар Лиджиков:

Пройдя по каждой дороге отдельно, определили основные моменты, на которые стоит обратить внимание при проектировании. К примеру, в 9-м микрорайоне стоит предусмотреть увеличение числа парковочных мест для жителей близлежащих МКД.

Комплексный подход также подразумевает возможность для перспективного строительства объектов, находящихся в непосредственной близости к проезжим частям.

Фото: Алдар Лиджиков