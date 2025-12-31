20 января, 17:45
Пожар в Октябрьском районе потушен.

Сообщение о возгорании в посёлке Хошеут по улице Мира поступило 19 января в 23:18. По прибытии было установлено, что горит двухквартирный жилой дом.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России, добровольцев Хошеутовского СМО и огнеборцев пожарно-спасательного поста пожар был ликвидирован. Его площадь составила 120 квадратных метров.

Причина пожара, материальный ущерб и виновные лица устанавливаются. Пострадавших нет.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

