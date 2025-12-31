Житель Городовиковска Сергей Стребняк открыл собственную столярную мастерскую благодаря социальному контракту.

В 2025 году при поддержке Центра социальной защиты населения он получил 350 тысяч рублей на развитие дела.

На эти средства были приобретены профессиональные станки и инструменты: фрезерный и сверлильный станки, шлифовальная машина, электроинструменты и компрессор. Новое оборудование позволило мастеру выполнять сложные заказы, такие как изготовление дверей и предметов кухонной утвари.

Для многодетного отца троих детей работа с деревом стала не только основным источником дохода, но и возможностью для творческой самореализации. Социальный контракт в рамках национального проекта «Семья» помогает гражданам начать собственное дело, получить новую профессию или развить личное подсобное хозяйство.

