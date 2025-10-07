8 октября, 19:08
8 октября, 13:57
НовостиСобытие

С неработающих россиян хотят взимать 45.000₽ в год за обязательное медицинское страхование

Председатель СФ Валентина Матвиенко считает, что такие граждане должны сами платить взносы в фонд ОМС.

«Когда молодые, здоровые работоспособного возраста нигде не работают — это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос: а, за счет каких доходов, источников они живут? У меня есть такая идея. Работодатели платят в медстрах за работников в среднем по стране 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить вот эту среднюю страховку в год?» — сказала Матвиенко.

