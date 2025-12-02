Прокуратурой Черноземельского района выявлены нарушения при содержании муниципального имущества – Мемориала жертвам политических репрессий, построенного в 1996 году.
Объект, входящий в реестр муниципального имущества, находится в неудовлетворительном техническом состоянии: разрушена облицовка, штукатурка, фактурные и окрасочные слои. По факту нарушения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении Центра культуры и досуга Черноземельского района.
Глава администрации получил представление от прокурора, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения были устранены.
Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия