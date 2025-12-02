3 декабря, 16:50
 3 °C
89,85
77,46
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 декабря, 13:25
НовостиСобытие

Прокуратурой Черноземельского района выявлены нарушения при содержании муниципального имущества – Мемориала жертвам политических репрессий, построенного в 1996 году.﻿

Прокуратурой Черноземельского района выявлены нарушения при содержании муниципального имущества – Мемориала жертвам политических репрессий, построенного в 1996 году.﻿

Объект, входящий в реестр муниципального имущества, находится в неудовлетворительном техническом состоянии: разрушена облицовка, штукатурка, фактурные и окрасочные слои. По факту нарушения прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении Центра культуры и досуга Черноземельского района.

Глава администрации получил представление от прокурора, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения были устранены.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия