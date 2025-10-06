Сборная России победила в командном турнире ШОС по шахматам.

В Харбине завершился 7-й командный турнир стран ШОС по шахматам с участием 11 команд. Сборная России, в составе которой выступил шахматист из Калмыкии Роман Шогджиев, заняла первое место.

Команду также представили Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман под руководством тренера-капитана Евгения Томашевского.

В решающий день турнира россияне одержали победы над командами China Heilongjiang и Беларуси, а также сыграли вничью с фаворитами — сборной Китая.

С результатом 18 матчевых очков сборная России заняла первое место, опередив команду Китая на одно очко. Третье место заняли шахматисты Казахстана, обогнавшие команду Монголии по дополнительным показателям.

Фото: Федерация шахмат России