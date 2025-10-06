7 ноября, 11:52
 9 °C
93,76
81,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 ноября, 08:43
НовостиСобытие

Сборная России победила в командном турнире ШОС по шахматам.

Сборная России победила в командном турнире ШОС по шахматам.

В Харбине завершился 7-й командный турнир стран ШОС по шахматам с участием 11 команд. Сборная России, в составе которой выступил шахматист из Калмыкии Роман Шогджиев, заняла первое место.

Команду также представили Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман под руководством тренера-капитана Евгения Томашевского.

В решающий день турнира россияне одержали победы над командами China Heilongjiang и Беларуси, а также сыграли вничью с фаворитами — сборной Китая.

С результатом 18 матчевых очков сборная России заняла первое место, опередив команду Китая на одно очко. Третье место заняли шахматисты Казахстана, обогнавшие команду Монголии по дополнительным показателям.

Фото: Федерация шахмат России

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия