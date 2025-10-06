7 ноября, 13:42
7 ноября, 10:29
НовостиСобытие

Делегация общественников Калмыкии во главе с председателем Общественной палаты Батыром Мучаевым приняла участие в работе форума «Сообщество».

Он был посвящён 20-летию создания Общественной палаты России. Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для диалога между обществом и властью, направленная на повышение качества разработки и реализации социальных проектов, а также на развитие межсекторного сотрудничества.

Форум проводится с 2015 года. Его целью является оценка состояния в развитии гражданского общества и социально ориентированных практик, обсуждение проблем и возможных путей их решения, а также выявление и распространение успешных практик. Программа форума в этом году состояла из пленарного заседания и дискуссионных экспертных сессий. Такой формат позволяет выявить реальные проекты для решения вопросов развития некоммерческого сектора. Вклад федеральной и региональных палат в развитие институтов гражданского общества, общественного контроля и поддержку НКО отметил в видеообращении к участникам Президент страны Владимир Путин.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия

