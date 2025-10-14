Сборная России переиграла Боливию в товарищеском матче!

Встреча на стадионе «Динамо» в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу нашей команды. Уже в первом тайме российские футболисты захватили инициативу и забили два быстрых гола, а после перерыва упрочили своё преимущество.

Особую радость эта победа доставила болельщикам из Калмыкии — в составе команды на поле вышел защитник Мингиян Бевеев, который уверенно провёл игру.

Фото: Матч ТВ