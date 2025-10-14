15 октября, 19:55
Родительские собрания могут перевести в онлайн

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Обращение уже направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Онлайн-формат предложили сделать доступным по всей стране для родителей школьников и детсадовцев. По мнению авторов законопроекта, это необходимо для экономии времени матерей и отцов.

По данным опросов, на очные собрания (с учётом дороги туда и обратно) уходит 2–3 часа вечернего времени. А это усиливает стресс родителей и мешает общению с семьёй.

Как вам такая инициатива?

👍 — Давно пора! Пусть вопросы решают по видеосвязи.

🗿 — Личное общение важнее, нужно оставить офлайн.

