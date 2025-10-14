15 октября, 21:19
15 октября, 16:02
НовостиСобытие

Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет ведущих экспертов медицины

Конгресс «Национальное здравоохранение» соберет ведущих экспертов медицины

Четвертый Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» состоится 22−23 октября в Москве, на площадке национального центра «Россия». Организаторами выступают Минздрав России и Фонд Росконгресс.

Конгресс каждый год собирает лучших экспертов со всей страны. По словам советника президента РФ Антона Кобякова, цель мероприятия — разработать эффективные меры для достижения целей в сфере здравоохранения, укрепить взаимодействие между различными секторами и найти новые возможности для совместной работы.

К участию в конгрессе пригласили высокопоставленных представителей медицинского и государственного секторов, в том числе главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, руководителя Минсельхоза РФ Оксану Лут, первого замруководителя ФМБА России Татьяну Яковлеву, руководителя Росздравнадзора Аллу Самойлову и других.

«Конгресс — это площадка для презентации лучших практик и инициатив, подведения итогов работы по ключевым направлениям здравоохранения и определения дальнейших шагов развития. Особенно ценно участие субъектов Российской Федерации, многие из которых представят свой передовой опыт, достойный масштабирования на всю страну», — отметил министр здравоохранения Михаила Мурашко.

Ознакомиться с полным списком участников конгресса можно на официальном сайте.

Фото: телеграм-канал Росконгресса

