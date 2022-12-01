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26 января, 09:13
Новости

Уже завтра в Элисте пройдет концерт, посвященный празднованию Дня студента

Уже завтра в Элисте пройдет концерт, посвященный празднованию Дня студента

Организатором выступает столичная администрация. Мероприятие пройдет в 1 микрорайоне в амфитеатре парка "Молодёжный".

Участники вокально-инструментальной студии "Инициатива" Артур Петяев, Данара Сангаджиева, Эвелина Тугульчиева, Диана Эшонкулова порадуют гостей и жителей степной столицы песнями на калмыцком, русском и английском языках в разных жанрах.

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