28 ноября, 17:31
 5 °C
90,79
78,25
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 ноября, 12:19
НовостиСобытие

В Калмыкии возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.

В Калмыкии возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.

Пресс-служба МВД по Республике Калмыкия сообщает, что на улице Зелёной в посёлке Большой Царын сотрудники полиции остановили автомобиль, управляемый местной жительницей в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение и была оштрафована на 30 000 рублей. В отношении водителя составлены административные материалы, автомобиль изъят. Дознавателем возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия