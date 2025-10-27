В Калмыкии возбуждено уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.

Пресс-служба МВД по Республике Калмыкия сообщает, что на улице Зелёной в посёлке Большой Царын сотрудники полиции остановили автомобиль, управляемый местной жительницей в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение и была оштрафована на 30 000 рублей. В отношении водителя составлены административные материалы, автомобиль изъят. Дознавателем возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия