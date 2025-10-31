Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Элисты.

Молодой человек признан виновным в умышленном причинении лёгкого и тяжкого вреда здоровью с применением холодного оружия.

Инцидент произошёл в декабре 2024 года у входа в кафе. В ходе конфликта осуждённый использовал складной туристический нож, нанеся телесные повреждения двум мужчинам.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия