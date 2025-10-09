Прокуратура Элисты выявила факт незаконного использования земельного участка местным индивидуальным предпринимателем.

В ходе сентябрьской проверки установлено, что владелец кафе разместил объект на чужой территории без правоустанавливающих документов.

По результатам рассмотрения административного дела суд назначил нарушителю штраф в размере 100 тысяч рублей. Также прокурор внес представление главе администрации Элисты с требованием устранить выявленные нарушения земельного законодательства.

Вопрос остается на контроле надзорного органа до полного устранения всех нарушений.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия