8 ноября, 18:42
НовостиСобытие

В столице Калмыкии проходят соревнования по боевым искусствам в рамках международного турнира «Кубок Лотоса».

В данный момент на ринге проходят поединки по кикбоксингу. В первом бою в весовой категории 67 кг победил кикбоксер из Калмыкии Данир Хулхачиев. Его соперником был боец из Волгограда Егор Лошаков.

Во втором бою в весовой категории 80 кг победу одержал боец из Калмыкии Алдар Ильджинов. Его соперник — Максим Лазарев.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

