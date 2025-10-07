В столице Калмыкии проходят соревнования по боевым искусствам в рамках международного турнира «Кубок Лотоса».

В данный момент на ринге проходят поединки по кикбоксингу. В первом бою в весовой категории 67 кг победил кикбоксер из Калмыкии Данир Хулхачиев. Его соперником был боец из Волгограда Егор Лошаков.

Во втором бою в весовой категории 80 кг победу одержал боец из Калмыкии Алдар Ильджинов. Его соперник — Максим Лазарев.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК