Сегодня профессиональный праздник журналистов - День калмыцкой печати.

Его истоки восходят к моменту выхода первого номера газеты «Ойратские известия» — «Өөрдин зәңг» в 1917 году. С этого момента началось развитие печатных СМИ в Калмыкии.

Сегодня в республике издаётся более десяти газет и журналов. Несмотря на развитие цифровых технологий, печатные издания продолжают вносить важный вклад в сохранение калмыцкого языка и формирование информационного пространства региона.