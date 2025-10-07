Тензин Норзанг (Санал гелюнг Мукубенов) из Калмыкии готовится к получению высшего звания в буддийской иерархии.

В индийском монастыре Дрепунг Гоманг прошел ритуал почитания защитников Учения. Это традиционный молебен, который организуют в преддверии основных церемоний, связанных с получением звания «Геше-лхарамба» и благодарностью монашеской общине. Участники возносили молитвы, прося благополучия для всех живых существ и устранения препятствий.

Видео: Калмыцкий Хурул