9 ноября, 08:29
НовостиСобытие

Тензин Норзанг (Санал гелюнг Мукубенов) из Калмыкии готовится к получению высшего звания в буддийской иерархии.

В индийском монастыре Дрепунг Гоманг прошел ритуал почитания защитников Учения. Это традиционный молебен, который организуют в преддверии основных церемоний, связанных с получением звания «Геше-лхарамба» и благодарностью монашеской общине. Участники возносили молитвы, прося благополучия для всех живых существ и устранения препятствий.

Видео: Калмыцкий Хурул

