Сегодня в Элисте на площадке «Ойрат-Арены» пройдут республиканские соревнования с участием ветеранов боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья и детей.

В программе состязаний — армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, дартс, стрельба из лука, национальная игра «альчики», настольный теннис, плавание и шашки. Также запланированы фестиваль ГТО и семейная эстафета.

Как отмечают организаторы, для детей – участников мероприятие несет еще и патриотический аспект. Ребята увидят, как ветераны, получившие тяжелые ранения, не сдаются, а продолжают жить активно и качественно.

