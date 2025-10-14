Сегодня в Элисте на площадке «Ойрат-Арены» пройдут республиканские соревнования с участием ветеранов боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья и детей.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В программе состязаний — армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, дартс, стрельба из лука, национальная игра «альчики», настольный теннис, плавание и шашки. Также запланированы фестиваль ГТО и семейная эстафета.
Как отмечают организаторы, для детей – участников мероприятие несет еще и патриотический аспект. Ребята увидят, как ветераны, получившие тяжелые ранения, не сдаются, а продолжают жить активно и качественно.
Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия