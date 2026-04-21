22 апреля, 09:34
22 апреля, 09:34
НовостиГород

Питбайк: спортинвентарь или угроза?

Питбайк часто воспринимается как простое и доступное развлечение, однако по своей сути это техника повышенной опасности. Несмотря на компактные размеры, он способен развивать высокую скорость и требует навыков управления, сопоставимых с мотоциклом.

Ключевая проблема — несоответствие условий эксплуатации. Такая техника не предназначена для городской среды: рядом с автомобилями, пешеходами и во дворах риски возрастают в разы. Отсутствие полноценного оборудования и опыта у водителя создаёт потенциально аварийную ситуацию.

Особое внимание следует уделять несовершеннолетним. Недостаток практики, переоценка собственных возможностей и восприятие питбайка как «игрушки» часто приводят к травмам.

Последствия:

• Штраф за езду без прав: от 5 000 до 15 000 рублей (т.к. на дорогах общего пользования питбайк приравнивается к ТС).

• Штраф родителям: 30 000 рублей за передачу управления несовершеннолетнему.

• Учет: подростка поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

• Спецстоянка: питбайк задержат и отправят на штрафстоянку. Забрать его сможет только взрослый, оплатив эвакуатор и часы хранения.

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: безопасность начинается с ответственности. Берегите себя и своих близких.

#Элиста #Госавтоинспекция08 #Питбайк #ПДД

