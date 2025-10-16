18 октября, 23:27
Новости

Сегодня в православном календаре отмечается день памяти Московских святителей и день тезоименитства святого страстотерпца цесаревича Алексия.

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан совершил Божественную литургию в храме святого цесаревича Алексия в Городовиковске. На богослужении присутствовали представители казачьей общины, кадеты и преподаватели Казачьего кадетского корпуса имени О.И. Городовикова.

После литургии состоялся крестный ход с иконой цесаревича Алексия и образом Московских святителей. На площади перед храмом прошло торжественное построение кадетов и воспитанников казачьего детского сада, а также учащихся Сальского казачьего кадетского профессионального лицея.

Архиепископ Юстиниан освятил и передал Казачьему кадетскому корпусу знамя «Августейший Атаман казачьих войск» с изображением цесаревича Алексия. Состоялась церемония «Посвящения в казачата» воспитанников детского сада, которым владыка вручил икону Пресвятой Богородицы.

Мероприятие завершилось прохождением парадных расчётов Казачьего корпуса.

