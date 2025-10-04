Калмыкия заняла 81-е место в рейтинге материального благополучия регионов.

Такие данные обнародовало сегодня информагентство РИА Новости.

Рейтинговый балл региона по итогам 2024 года составил 25,77, это более, чем на 10 пунктов больше, чем годом ранее. В 2023 году этот показатель был равен 14,54. Эксперты при составлении рейтинга учитывали следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Несмотря на заметное улучшение результатов за год, показатель отражает сохраняющийся разрыв с более развитыми субъектами Федерации.

Лидируют в рейтинге Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Аутсайдеры представлены регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Калмыкия оказалась в последней десятке, вместе с Ингушетией, Тывой и Алтаем.