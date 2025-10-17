17 ноября, 13:31
17 ноября, 07:55
НовостиСобытие

В России предлагают выдавать пенсионерам путёвки в санатории

Возможность пройти оздоровительные процедуры хотят предоставить россиянам старше 70 лет.

— Запуск такой программы позволит повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан и снизить нагрузку на медицинские стационары, — считает депутат Сергей Миронов.

Выдавать путевки планируется ежегодно в рамках системы обязательного медицинского страхования. Продолжительность отдыха — не менее 14 календарных дней.

Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

