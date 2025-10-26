27 ноября, 20:39
27 ноября, 15:36
НовостиСобытие

Калмыцкий Национальный музей им. Пальмова вышел на международный уровень.

Подписано Соглашение о сотрудничестве с Краеведческим музеем Сербии. Партнёрство открывает широкие перспективы для организации совместных выставочных проектов, культурного обмена и передачи профессионального опыта. Стороны также выразили уверенность, что данная инициатива важный шаг в укреплении отношений между двумя народами и в деле продвижения их культурного наследия.

Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова

