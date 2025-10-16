18 октября, 23:34
18 октября, 18:31
Филиал Радиотелевизионного передающего центра Калмыкии проводит плановые профилактические работы.

В связи с этим в Элисте, а также в населенных пунктах Садовое, Иджил, Улан-Хол и Утта 20 октября, в понедельник, с 1 часа ночи до 10 часов утра будет временно прекращено вещание и распространение программ ВГТРК. Трансляция федеральной версии пакета программ первого мультиплекса в сетях кабельных операторов будет осуществляться без перерывов вещания.

