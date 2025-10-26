27 ноября, 13:56
27 ноября, 10:25
НовостиСобытие

В Приютненском районе 42-летний местный житель задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл на федеральной трассе, где сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство под его управлением. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, несмотря на явные признаки опьянения. При проверке выяснилось, что в июле этого года мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение и был приговорён к 10 суткам административного ареста.

Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.

Фото: МВД Калмыкия

