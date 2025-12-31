️Прокуратура Ики-Бурульского района выявила нарушения в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в 11 сельских поселениях

На их территориях отсутствовали оборудованные площадки для складирования крупногабаритного мусора, что способствовало несанкционированным свалкам и нарушало санитарные нормы.

Для устранения нарушений прокурор обратился в суд с исками к администрациям поселений. Суд обязал их в течение шести месяцев создать специальные площадки для накопления таких отходов. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия