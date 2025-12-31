Сотрудники уголовного розыска Целинного района задержали мошенника, выманившего у пенсионерки 670 000 рублей.

Жительница села Троицкое перевела деньги через мессенджер в качестве предоплаты за якобы продаваемый автомобиль, но не получила ни машины, ни обратной связи.

После обращения женщины в полицию было возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что к преступлению причастен 34-летний житель Астраханской области. Он был задержан, доставлен в Калмыкию и помещён в изолятор временного содержания в Элисте. Подозреваемый признал вину. Следователь устанавливает все обстоятельства дела.

Фото: МВД Калмыкии