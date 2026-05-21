Автомобиль с прицепом: правила безопасной перевозки

С началом дачного и строительного сезона на дорогах республики увеличилось число машин с прицепами. Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: буксировка груза требует особого мастерства и строгого соблюдения ПДД.

Что важно учесть перед выездом:

1. Проверка сцепки и электрики. Убедитесь в надежности замкового устройства и обязательно закрепите страховочные тросы. Проверьте работу дублирующих световых сигналов: стоп-сигналы и повороты прицепа должны работать синхронно с автомобилем.

2. Правильная развесовка. Тяжелые предметы размещайте по центру прицепа, прямо над его осью. Смещение груза вперед перегрузит заднюю подвеску авто, а смещение назад — приподнимет задние колеса машины, что лишит ее управляемости.

3. Опасность степного ветра. Прицеп обладает огромной парусностью. Сильные порывы ветра в нашей степи могут раскачать его и спровоцировать занос всего автомобиля. Снижайте скорость при сильном ветре.

4. Скоростные лимиты. Помните, что вне населенных пунктов для авто с прицепом скоростной режим снижается на 20 км/ч (на автомагистралях — не более 90 км/ч, на загородных трассах — не более 70 км/ч, в городе — не более 60 км/ч).

!! Важно: Тормозной путь авто с прицепом увеличивается почти вдвое. Держите двойную дистанцию и забудьте о резких маневрах.

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает: соблюдайте правила ПДД. Пусть все ваши грузы будут доставлены безопасно. Берегите себя и тех, кто ждет вас дома!

