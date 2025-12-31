Большинство россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, которые живут с родителями после 30 лет.

Согласно опросу ВЦИОМ, 70% женщин скорее отказались бы от начала отношений с мужчиной в возрасте 30–40 лет, продолжающим жить с семьёй.

Исследование показывает, что в среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год, и именно этот возраст считается социальной нормой для обретения самостоятельности.

Также 73% респондентов считают неприемлемым, чтобы взрослый мужчина постоянно следовал советам матери по жизненным вопросам. Среди женщин этот показатель ещё выше — 80%.

Эксперты отмечают, что в обществе сформировалась особая стигма в отношении мужчин, которые сохраняют тесную связь с матерью, тогда как аналогичная близость женщин с родителями воспринимается более терпимо. При этом такие установки в основном воспроизводят сами женщины.

Фото: Аналитический центр ВЦИОМ