Госавтоинспекция Калмыкии напоминает о правилах безопасности на зимних трассах
ВНИМАНИЕ: Степные трассы требуют предельной осторожности!
Госавтоинспекция Калмыкии совместно с «Вести Калмыкия» напоминает: зимняя дорога на трассах обманчива.
«Черный лед» и боковой ветер — невидимые враги водителя. Под тонким слоем снега скрывается ледяная корка, а резкие порывы ветра при выезде из-за лесополос способны мгновенно «сдуть» автомобиль с трассы.
Ваши действия для сохранения жизни:
- Сбросьте скорость: Зимний тормозной путь в 3-5 раз длиннее обычного.
- Крепче руль: Боковой удар ветра требует мгновенной реакции и контроля.
- Никаких маневров: Резкое торможение на льду ведет к неминуемому заносу.
Помните: вас ждут дома живыми. Берегите себя и близких. Соблюдайте скоростной режим!