21 января, 09:31
НовостиГород

Госавтоинспекция Калмыкии напоминает о правилах безопасности на зимних трассах

ВНИМАНИЕ: Степные трассы требуют предельной осторожности!

Госавтоинспекция Калмыкии совместно с «Вести Калмыкия» напоминает: зимняя дорога на трассах обманчива.

«Черный лед» и боковой ветер — невидимые враги водителя. Под тонким слоем снега скрывается ледяная корка, а резкие порывы ветра при выезде из-за лесополос способны мгновенно «сдуть» автомобиль с трассы.

Ваши действия для сохранения жизни:

- Сбросьте скорость: Зимний тормозной путь в 3-5 раз длиннее обычного.

- Крепче руль: Боковой удар ветра требует мгновенной реакции и контроля.

- Никаких маневров: Резкое торможение на льду ведет к неминуемому заносу.

Помните: вас ждут дома живыми. Берегите себя и близких. Соблюдайте скоростной режим!

