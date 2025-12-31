В Городовиковском районе в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС.

Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве и коммерческом подкупе.

Следствие установило, что в период с апреля по июль 2025 года бывший сотрудник Госавтоинспекции пообещал трём гражданам обеспечить положительную сдачу экзаменов на права и получение водительских удостоверений. За посредничество в передаче взятки другому инспектору он получил от них 273 тысячи рублей.

Кроме того, обвиняемый пообещал содействовать в получении свидетельства о профессии водителя за вознаграждение в 30 тысяч рублей, предназначавшееся должностному лицу автошколы.

В отношении бывшего инспектора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он уволен из органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Городовиковский районный суд.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия