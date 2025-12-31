21 января, 19:46
21 января, 16:02
НовостиСобытие

️В Лаганском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя республики.

Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь с 20 на 21 октября 2025 года мужчина распивал спиртные напитки со своим родственником в гостях. В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанёс хозяину дома удар ножом в область стопы, что привело к обильной кровопотере и гибели потерпевшего на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину в ходе следствия. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

🎙И вот, что сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Ирина Бадмаева

Фото и видео: Следком Калмыкии

