Участник Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества» из Калмыкии одержал победу в номинации «На страже жизни».

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов состоялась в Музее Победы в Москве. Этот проект некоммерческой организации «Доноры Калмыкии» — дань уважения настоящим героям нашего времени: пожарным и спасателям. Благодаря партнёрству Центра крови и регионального управления МЧС, зародилась идея рассказать историю мужества, солидарности и бескорыстной помощи — ту самую, что заложена в традициях дедов-победителей.