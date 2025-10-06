9 ноября завершается голосование по программе «Устранение цифрового неравенства»

Более 300 жителей Калмыкии уже выразили свою позицию, приняв участие в голосовании. География проекта охватывает свыше 50 населённых пунктов республики.

Среди лидеров — поселок Шин Бядл в Городовиковском районе, набравший 47 голосов. За ним следует поселок Бергин в Юстинском районе с 27 голосами. Замыкает тройку лидеров село Джалыково в Лаганском районе с 18 голосами.

Окончательный список населённых пунктов для расширения мобильного интернета сформирует Минцифры России после завершения голосования.

Проголосовать можно через портал «Госуслуги» или отправив письмо в Минцифры России с указанием персональных данных и выбранного населённого пункта.