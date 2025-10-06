7 ноября, 15:38
 10 °C
93,76
81,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 ноября, 11:24
НовостиСобытие

9 ноября завершается голосование по программе «Устранение цифрового неравенства»

9 ноября завершается голосование по программе «Устранение цифрового неравенства»

Более 300 жителей Калмыкии уже выразили свою позицию, приняв участие в голосовании. География проекта охватывает свыше 50 населённых пунктов республики.

Среди лидеров — поселок Шин Бядл в Городовиковском районе, набравший 47 голосов. За ним следует поселок Бергин в Юстинском районе с 27 голосами. Замыкает тройку лидеров село Джалыково в Лаганском районе с 18 голосами.

Окончательный список населённых пунктов для расширения мобильного интернета сформирует Минцифры России после завершения голосования.

Проголосовать можно через портал «Госуслуги» или отправив письмо в Минцифры России с указанием персональных данных и выбранного населённого пункта.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия