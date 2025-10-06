7 ноября, 15:38
7 ноября, 11:33
НовостиСоциальная политика

Сегодня свой 90-летний юбилей празднует ветеран службы Галина Храмцова.

С этим знаменательным событием майора милиции в отставке пришли поздравить представители ветеранского движения и сотрудники ЭКЦ МВД по Республике Калмыкия.

Гости выразили ветерану экспертно-криминалистической службы теплые пожелания: крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Они подчеркнули, что Галина Федоровна является примером не только как профессионал своего дела, но и как позитивный и энергичный человек.

Ветеран поблагодарила сотрудников и коллег за внимание и пожелала всем полицейским успехов в их важной и ответственной службе.

Фото: МВД Калмыкия

