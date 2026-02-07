Февраль в калмыцкой степи — время суровых ветров и колючих морозов.

Пока мы кутаемся в шарфы, обитатели наших степей полагаются на то, что дала им природа. И самое удивительное — это нос сайгака. Внутри мягкого хоботка находится огромная сеть кровеносных сосудов и слизистых оболочек. Когда сайгак вдыхает ледяной степной воздух, тот, проходя через этот «лабиринт», успевает согреться до того, как попадет в легкие. Это спасает степную антилопу от переохлаждения и болезней даже в самые лютые морозы. Сайгак — живой ровесник мамонтов. Сегодня задача — сделать всё, чтобы этот удивительный символ Калмыкии продолжал бежать по степи, несмотря на любые морозы.