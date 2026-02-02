Жители Ачинер несколько дней оставались без водоснабжения.

Порыв трубы на 50-километровом участке водовода случился ещё 25 января. Из-за аварии без ресурса оставались жильцы более 100 домов. Подвоз воды для жителей организовали лишь спустя 2 дня. Прокуратура Калмыкии организовала проверку после сообщений, появившихся в СМИ.

По факту нарушения директор коммунального предприятия привлечён к административной ответственности. Также прокуратура внесла представления руководству района и ресурсоснабжающей организации. Благодаря вмешательству надзорного органа подача воды полностью восстановлена 29 января. Жителям сделали перерасчёт платежа за её отсутствие.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия