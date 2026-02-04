Сегодня 95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Альбина Дорджиева.

В годы войны участвовала в строительстве стратегической железной дороги Астрахань–Кизляр, а после депортации работала на лесоповале в Красноярском крае. Вернувшись на родину, Альбина Борисовна много лет трудилась в сельском хозяйстве, возглавляла клуб, библиотеку и вечернюю школу.

За свой труд Альбина Борисовна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и медалью ВДНХ. Вместе с супругом она воспитала троих детей, у неё пятеро внуков и четверо правнуков.

Заместитель министра по земельным и имущественным отношениям Калмыкии Лиджи Эрднеев передал юбиляру поздравления от президента России и главы республики, а также памятный подарок через сына Анатолия Инджаевича в связи с выездом Альбины Борисовны за пределы республики.

Фото: МинZем Калмыкии