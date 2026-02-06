9 февраля, 10:21
Алтана Басангова завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы по каратэ среди юниоров U21.

Соревнования прошли в Лимасоле (Кипр). В полуфинале она одержала победу над соперницей из Франции, а в финале встретилась со спортсменкой из Латвии.

Алтана Басангова — первый в республике мастер спорта России по каратэ и член национальной сборной. В её активе победы на Кубке России, «Кубке Дружбы», «Open Armenia» и «WKF Москва», а также серебряные награды Игр БРИКС и III Игр стран СНГ. Тренер спортсменки — Очир Манджиев.

Видео: Правительство Калмыкии

