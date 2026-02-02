Повышение производительности труда является приоритетом для России в условиях дефицита кадров в ряде секторов экономики — Владимир Путин
Другие заявления президента на первом экономическом совещании в этом году:
-Ускорение инфляции в начале года ожидаемо, связано с повышением НДС
-ВВП России вырос на 1% в 2025 году
-Инфляция в 2025 году снизилась до 5,6%, в этом году цель — 5%
-Замедление роста ВВП России в 2025 году было рукотворным, оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции
-Первые значимые результаты реализации плана структурных изменений в экономике РФ должны быть видны уже в этом году
-Экономику России нужно сделать более эффективной за счет создания современных хорошо оплачиваемых рабочих мест.