Студенты факультета управления и права Калмыцкого университета присоединились к видеофлешмобу «Научный ритм КалмГУ», приуроченному ко Дню российской науки.
Акция призвана показать, что наука не ограничивается лабораториями, а присутствует в повседневной жизни.
Участники флешмоба наглядно продемонстрировали, как правовые нормы и управленческие принципы проявляются в обыденных действиях и явлениях, подтверждая их практическую значимость.
Видео: КалмГУ им. Б. Б. Городовикова