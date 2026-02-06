8 февраля, 22:31
8 февраля, 17:27
НовостиСобытие

Студенты факультета управления и права Калмыцкого университета присоединились к видеофлешмобу «Научный ритм КалмГУ», приуроченному ко Дню российской науки.

Акция призвана показать, что наука не ограничивается лабораториями, а присутствует в повседневной жизни.

Участники флешмоба наглядно продемонстрировали, как правовые нормы и управленческие принципы проявляются в обыденных действиях и явлениях, подтверждая их практическую значимость.

Видео: КалмГУ им. Б. Б. Городовикова

