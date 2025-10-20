Жителей Калмыкии отличает неравнодушие.

Благодаря тем, кто участвует в региональном сборе Народного фронта «Все для победы», становится возможным спасать жизни бойцов СВО — наших земляков. Военнослужащие очень ценят эту поддержку и присылают видео с передовой, чтобы выразить благодарность всем, кто помогает. Народный фронт продолжает доставлять детекторы дронов бойцам из Калмыкии; активисты на связи с ними в ежедневном режиме. Недавно передали на передовую детектор дронов старшине роты с позывным "Хома", который сейчас служит на запорожском направлении.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия