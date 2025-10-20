В центре Элисты демонтирован незаконный рекламный экран.

По требованию прокуратуры республики с территории Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова убрана рекламная конструкция, размещённая без разрешительных документов. Университет является объектом культурного наследия федерального значения, что исключает возможность установки любых рекламных носителей на его территории.

Совместная проверка надзорного органа с профильными ведомствами выявила, что светодиодный экран был смонтирован с нарушениями:соответствующий земельный участок не прошёл кадастровый учёт и не был передан в аренду.

В отношении руководителя компании — владельца конструкции возбуждено дело об административном правонарушении. После рассмотрения актов прокурорского реагирования в октябре текущего года рекламный экран был демонтирован.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия