Сотрудники полиции задержали 66-летнего жителя Элисты по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.
Операция проведена при поддержке бойцов Росгвардии по месту жительства подозреваемого.
В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли четыре куста растений со специфическим запахом, а также высушенное вещество растительного происхождения. По предварительным данным, мужчина собрал дикорастущую коноплю в степной местности и хранил её в доме для личного употребления.
Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил более 2,7 кг конопли и 25,92 грамма марихуаны.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД Калмыкия