21 октября, 13:08
21 октября, 08:42
НовостиСобытие

Сотрудники полиции задержали 66-летнего жителя Элисты по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

Операция проведена при поддержке бойцов Росгвардии по месту жительства подозреваемого.

В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили и изъяли четыре куста растений со специфическим запахом, а также высушенное вещество растительного происхождения. По предварительным данным, мужчина собрал дикорастущую коноплю в степной местности и хранил её в доме для личного употребления.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых наркотических средств составил более 2,7 кг конопли и 25,92 грамма марихуаны.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

