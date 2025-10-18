В России водителей хотят лишать прав за приём лекарств.
Речь идёт о препаратах, которые затрудняют концентрацию внимания, например, снотворных и седативных средствах. Такие лекарства хотят помечать специальной надписью: «Противопоказано при вождении».
Полный перечень таблеток, приём которых может обернуться лишением прав, пока не разработан. Однако законопроект уже поддержали депутаты в первом чтении.
Если его примут, то водителей будут строго наказывать:
Штраф — 45 тысяч рублей.
Лишение прав на 1,5–2 года.