20 октября, 14:37
Новости

В России водителей хотят лишать прав за приём лекарств.

Речь идёт о препаратах, которые затрудняют концентрацию внимания, например, снотворных и седативных средствах. Такие лекарства хотят помечать специальной надписью: «Противопоказано при вождении».

Полный перечень таблеток, приём которых может обернуться лишением прав, пока не разработан. Однако законопроект уже поддержали депутаты в первом чтении.

Если его примут, то водителей будут строго наказывать:

Штраф — 45 тысяч рублей.

Лишение прав на 1,5–2 года.

