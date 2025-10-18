За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии пострадало 10 человек.

Всего зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий в период с 13 по 19 октября.

Самый серьезный инцидент произошел 15 октября на 198-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». 18-летний водитель из Астраханской области не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Вместе с водителем травмы получили два пассажира, один из которых — несовершеннолетний. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

За отчетный период с помощью систем автоматической фиксации нарушений сотрудники Госавтоинспекции оформили 2468 постановлений за административные правонарушения в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия