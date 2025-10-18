20 октября, 17:39
 12 °C
94,58
80,98
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 октября, 14:12
НовостиСобытие

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии пострадало 10 человек.

За прошедшую неделю на дорогах Калмыкии пострадало 10 человек.

Всего зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий в период с 13 по 19 октября.

Самый серьезный инцидент произошел 15 октября на 198-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». 18-летний водитель из Астраханской области не справился с управлением автомобилем ВАЗ-2112, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Вместе с водителем травмы получили два пассажира, один из которых — несовершеннолетний. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

За отчетный период с помощью систем автоматической фиксации нарушений сотрудники Госавтоинспекции оформили 2468 постановлений за административные правонарушения в области дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия