Житель Яшалтинского района приговорён к 11 годам лишения свободы за убийство.

Приговор вступил в законную силу. Суд установил, что 18 января 2025 года в селе Сладкое между осуждённым и 59-летним местным жителем возник конфликт во время совместного распития спиртного. В ходе ссоры подсудимый нанёс потерпевшему удар топором в область головы, от которого тот скончался.

Коллегия присяжных заседателей единогласно признала подсудимого виновным. Апелляционная жалоба защиты была рассмотрена Верховным судом республики, который оставил приговор без изменения.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия